Звільнені з полону українці отримають одноразову грошову виплату у розмірі 100 тисяч гривень
Київ • УНН
КИЇВ. 11 вересня. УНН. Уповноважена ВР України з прав людини Людмила Денісова повідомила, що кожен з 35 звільнених 7 вересня українських громадян отримає одноразову грошову виплату у розмірі 100 тисяч гривень, пише УНН з посиланням на її Facebook.
“Щойно взяла участь у другому засіданні Кабінету Міністрів України. Було ухвалено важливе рішення — кожен з 35 звільнених 7 вересня українських громадян отримає одноразову грошову виплату у розмірі 100 тисяч гривень”, — вказала вона у повідомленні.
Відповідальним у виконанні урядового рішення є Міністерство у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб. Виплати будуть здійснюватись у встановленому порядку.
“Вважаю, що соціальна підтримка нещодавно звільнених військових моряків та політв’язнів та їхніх родин є надзвичайно важливою”, — додала Денісова.
Як писав УНН, звільнені українські моряки зібрали гроші на допомогу російському політв’язню.