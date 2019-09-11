Освобожденные из плена украинцы получат единовременную денежную выплату в размере 100 тысяч гривен

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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 111700 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 122425 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 113961 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 119953 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 125228 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 150845 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 150462 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 140688 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 194937 просмотра

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Освобожденные из плена украинцы получат единовременную денежную выплату в размере 100 тысяч гривен

Освобожденные из плена украинцы получат единовременную денежную выплату в размере 100 тысяч гривен

Киев  •  УНН

 • 9885 просмотра

КИЕВ. 11 сентября. УНН. Уполномоченный ВР Украины по правам человека Людмила Денисова сообщила, что каждый из 35 освобожденных 7 сентября украинских граждан получит единовременную денежную выплату в размере 100 тысяч гривен, пишет УНН со ссылкой на ее Facebook.

“Только приняла участие во втором заседании Кабинета Министров Украины. Было принято важное решение — каждый из 35 освобожденных 7 сентября украинских граждан получит единовременную денежную выплату в размере 100 тысяч гривен”, — указала она в сообщении.

Ответственным за выполнение правительственного решения является Министерство по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц. Выплаты будут осуществляться в установленном порядке.

“Считаю, что социальная поддержка недавно освобожденных военных моряков и политзаключенных и их семей чрезвычайно важна”, — добавила Денисова.

Как писал УНН, освобожденные украинские моряки собрали деньги на помощь российскому политзаключенному.

Украинские Национальные Новости

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