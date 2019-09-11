Освобожденные из плена украинцы получат единовременную денежную выплату в размере 100 тысяч гривен
Киев • УНН
КИЕВ. 11 сентября. УНН. Уполномоченный ВР Украины по правам человека Людмила Денисова сообщила, что каждый из 35 освобожденных 7 сентября украинских граждан получит единовременную денежную выплату в размере 100 тысяч гривен, пишет УНН со ссылкой на ее Facebook.
“Только приняла участие во втором заседании Кабинета Министров Украины. Было принято важное решение — каждый из 35 освобожденных 7 сентября украинских граждан получит единовременную денежную выплату в размере 100 тысяч гривен”, — указала она в сообщении.
Ответственным за выполнение правительственного решения является Министерство по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц. Выплаты будут осуществляться в установленном порядке.
“Считаю, что социальная поддержка недавно освобожденных военных моряков и политзаключенных и их семей чрезвычайно важна”, — добавила Денисова.
Как писал УНН, освобожденные украинские моряки собрали деньги на помощь российскому политзаключенному.