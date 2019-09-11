Освобожденные военные моряки и политзаключенные получат новые ID-паспорта
Киев • УНН
КИЕВ. 11 сентября. УНН. Освобожденные военные моряки и политзаключенные, которые потеряли документы во время пребывания в плену или содержание в заключении на территории РФ или если есть необходимость в их обновлении, получат новые ID-паспорта. Об этом в своем Telegram-канале сообщила уполномоченный ВР Украины по правам человека Людмила Денисова, передает УНН.
"Сегодня начали реализацию совместной инициативы с руководством Государственной миграционной службы Украины по оформлению ID-паспортов. Новые документы получат освобожденные 7 сентября военные моряки и политзаключенные, которые потеряли их во время пребывания в плену или содержание в заключении на территории РФ или если есть необходимость в их обновлении", - сообщила Денисова.
По ее словам, ГМС организовала выезд мобильного пункта паспортного сервиса к местам, где ребята проходят лечение.
"Надеюсь, что выдача готовых ID-карточек состоится в ближайшее время", - добавила омбудсмен.
Как сообщал УНН, освобожденные из плена украинцы получат единовременную денежную выплату в размере 100 тыс. гривен.