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Зеленський отримав низку запрошень на весілля звільнених моряків

Зеленський отримав низку запрошень на весілля звільнених моряків

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 вересня. УНН. Президент України Володимир Зеленський зустрівся зі звільненими українськими військовими моряками, яких утримували в Російській Федерації, та членами їхніх родин. Зустріч відбулася у неформальній атмосфері на парковому подвір’ї Маріїнського палацу у Києві під час якої Президент отримав низку запрошень на весілля звільнених моряків, передає УНН із посиланням на Офіс Президента.

Зеленський привітав військовослужбовців з поверненням на Батьківщину.

Окремо Президент України подякував рідним захоплених моряків за підтримку, яку вони надавали.

“Вони — такі ж герої, як і ви. Вони робили все, щоб вас повернути, а ми їм допомагали”, — сказав Зеленський, звертаючись до моряків.

Президент наголосив, що операція з повернення українців з Росії була надскладною. До процесу було залучено багато людей та органів влади, які злагоджено працювали над цим питанням.

“Було дуже складно тримати це в секреті, коли залучено так багато людей”, — зауважив Глава держави.

Зеленський поінформував, що наразі вже вирішене питання з виділенням житла звільненим морякам в Одесі.

Моряки натомість подякували Президенту за повернення додому, а декілька з них запросили Главу держави на власні весілля.

Також запрошені подякували Зеленському за те, що він носив на руках браслети з іменами утримуваних моряків, адже це підтримувало увагу до проблеми звільнення українців, зокрема з боку засобів масової інформації.

Під час зустрічі Глава держави вручив морякам подарунки — президентські годинники.

Нагадаємо, 24 військові моряки повернулися в Україну 7 вересня у рамках взаємного звільнення Україною та Російською Федерацією утримуваних осіб. Глава держави особисто контролював питання звільнення співвітчизників.

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