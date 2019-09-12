Зеленський отримав низку запрошень на весілля звільнених моряків

КИЇВ. 12 вересня. УНН. Президент України Володимир Зеленський зустрівся зі звільненими українськими військовими моряками, яких утримували в Російській Федерації, та членами їхніх родин. Зустріч відбулася у неформальній атмосфері на парковому подвір’ї Маріїнського палацу у Києві під час якої Президент отримав низку запрошень на весілля звільнених моряків, передає УНН із посиланням на Офіс Президента.