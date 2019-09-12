Зеленский получил ряд приглашений на свадьбы освобожденных моряков
Киев • УНН
КИЕВ. 12 сентября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский встретился с освобожденными украинскими военными моряками, которых удерживали в Российской Федерации, и членов их семей. Встреча состоялась в неформальной обстановке на парковом дворе Мариинского дворца в Киеве во время которой Президент получил ряд приглашений на свадьбу освобожденных моряков, передает УНН со ссылкой на Офис Президента.
Зеленский поздравил военнослужащих с возвращением на Родину.
Отдельно Президент Украины поблагодарил родных моряков за поддержку, которую они оказывали.
"Они - такие же герои, как и вы. Они делали все, чтобы вас вернуть, а мы им помогали", - сказал Зеленский, обращаясь к морякам.
Президент подчеркнул, что операция по возврату украинцев из России была сверхсложной. К процессу были привлечены много людей и органов власти, которые слаженно работали над этим вопросом.
"Было очень сложно держать это в секрете, когда привлечено так много людей", - отметил Глава государства.
Зеленский сообщил, что сейчас уже решен вопрос с выделением жилья уволенным морякам в Одессе.
Моряки взамен поблагодарили Президента за возвращение домой, а несколько из них пригласили главу государства на собственные свадьбы.
Также приглашенные поблагодарили Зеленского за то, что он носил на руках браслеты с именами находящихся моряков, ведь это поддерживало внимание к проблеме освобождения украинцев, в частности со стороны средств массовой информации.
Во время встречи Глава государства вручил морякам подарки - президентские часы.
Напомним, 24 военные моряки вернулись в Украину 7 сентября в рамках взаимного освобождения Украины и Российской Федерацией удерживаемых лиц. Глава государства лично контролировал вопросы освобождения соотечественников.