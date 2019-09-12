Зеленский получил ряд приглашений на свадьбы освобожденных моряков

КИЕВ. 12 сентября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский встретился с освобожденными украинскими военными моряками, которых удерживали в Российской Федерации, и членов их семей. Встреча состоялась в неформальной обстановке на парковом дворе Мариинского дворца в Киеве во время которой Президент получил ряд приглашений на свадьбу освобожденных моряков, передает УНН со ссылкой на Офис Президента.