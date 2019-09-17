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Звільненим морякам уже купили квартири в одному будинку – Офіс Президента

Звільненим морякам уже купили квартири в одному будинку – Офіс Президента

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 вересня. УНН. Звільненим в процесі обміну полоненими з Росією українським морякам уже придбали обіцяні квартири. Про це повідомив заступник голови Офісу Президента Кирило Тимошенко журналістам в Києві, передає кореспондент УНН.

“Ми займаємось питанням купівлі квартир. Окрім моряків, яким уже купили квартири усім, вони будуть проживати в одному домі. Ще ми купляємо квартири іншим людям, які були серед тих 35-ти (звільнених з полону РФ бранців — ред.). Це питання одного-двох тижнів”, — зазначив Тимошенко.

За його словами, Офіс Президента також забезпечив приїзд на волонтерських засадах ізраїльських лікарів, які зробили операцію одному зі звільнених моряків.

Нагадаємо, раніше УНН повідомив, що звільнені з російського полону українські моряки протягом трьох тижнів отримають ключі від квартир в Одесі.

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