Освобожденным морякам уже купили квартиры в одном доме - Офис Президента
Киев • УНН
КИЕВ. 17 сентября. УНН. Освобожденным в процессе обмена пленными с Россией украинским морякам уже приобрели обещанные квартиры. Об этом сообщил заместитель главы Офиса Президента Кирилл Тимошенко журналистам в Киеве, передает корреспондент УНН.
“Мы занимаемся вопросом покупки квартир. Кроме моряков, которым уже купили квартиры всем, они будут проживать в одном доме. Еще мы покупаем квартиры другим людям, которые были среди тех 35-ти (освобожденных из плена РФ пленникам — ред.). Этот вопрос одной-двух недель”, — отметил Тимошенко.
По его словам, Офис Президента также обеспечил приезд на волонтерских началах израильских врачей, которые сделали операцию одному из освобожденных моряков.
Напомним, ранее УНН сообщил, что освобожденные из русского плена украинские моряки в течение трех недель получат ключи от квартир в Одессе.