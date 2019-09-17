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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 80916 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 114008 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 105774 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 112471 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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6 марта, 07:39 • 120686 просмотра

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Освобожденным морякам уже купили квартиры в одном доме - Офис Президента

Освобожденным морякам уже купили квартиры в одном доме - Офис Президента

Киев  •  УНН

 • 21367 просмотра

КИЕВ. 17 сентября. УНН. Освобожденным в процессе обмена пленными с Россией украинским морякам уже приобрели обещанные квартиры. Об этом сообщил заместитель главы Офиса Президента Кирилл Тимошенко журналистам в Киеве, передает корреспондент УНН.

“Мы занимаемся вопросом покупки квартир. Кроме моряков, которым уже купили квартиры всем, они будут проживать в одном доме. Еще мы покупаем квартиры другим людям, которые были среди тех 35-ти (освобожденных из плена РФ пленникам — ред.). Этот вопрос одной-двух недель”, — отметил Тимошенко.

По его словам, Офис Президента также обеспечил приезд на волонтерских началах израильских врачей, которые сделали операцию одному из освобожденных моряков.

Напомним, ранее УНН сообщил, что освобожденные из русского плена украинские моряки в течение трех недель получат ключи от квартир в Одессе.

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