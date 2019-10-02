В Одесі вручать сертифікати на квартири звільненим морякам
Київ • УНН
КИЇВ. 2 жовтня. УНН. В Одесі сьогодні відбудеться урочиста церемонія вручення сертифікатів на квартири 24 звільненим морякам. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила Уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова, передає УНН.
"Перебуваю в Одесі, адже саме сьогодні відбудеться урочиста церемонія вручення сертифікатів на квартири 24 морякам, звільненим 7 вересня", - написала Денісова.
Вона також додала, що деталі повідомить згодом.
Нагадаємо, 12 вересня стало відомо, що звільнені з російського полону українські моряки протягом трьох тижнів отримають ключі від квартир в Одесі.
Згодом заступник голови Офісу Президента Кирило Тимошенко повідомив, що звільненим в процесі обміну полоненими з Росією українським морякам уже придбали обіцяні квартири.