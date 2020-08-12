В Одессе разоблачили "минера" аэропорта
Киев • УНН
КИЕВ. 12 августа. УНН. Полицейские Одесской области разоблачили мужчину, который сообщил о заминировании международного аэропорта Одессы. Об этом информирует Малиновский отдел полиции в Одессе, передает УНН.
"Сегодня утром на линию "102" поступило сообщение от неизвестного о заминировании международного аэропорта "Одесса". Обследовав объект и убедившись в том, что предоставленная злоумышленником информация ложная, правоохранители начали его поиски", - сообщили в полиции.
Отмечается, что для установления личности мужчины полицейским понадобилось всего полчаса от звонка.
По данным правоохранителей, псевдоминером оказался 52-летний житель села Долинское Ананьевского района, который работает в Одессе охранником частной фирмы. При себе мужчина имел телефон, с которого оставил ложное сообщение. Свой поступок преступник объяснил тем, что хотел привлечь к себе внимание.
"Действия правонарушителя следователи квалифицировали по ч.1 ст.259 (Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос о задержании мужчины в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от двух до шести лет", - говорится в сообщении полицейских.
Как сообщал УНН, ранее в столице полицейские задержали мужчину, который "пошутил" о заминировании банка.