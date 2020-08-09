У Києві затримали "мінера" банку

“Вчора (7 серпня) близько опівночі до столичної поліції надійшло повідомлення про те, що в приміщенні банку на вулиці Євгена Сверстюка знаходиться сумка з вибухівкою. Перевіривши будівлю закладу та прилеглу до неї територію, вибухотехніки ніяких небезпечних предметів не знайшли”, — йдеться у повідомленні.

За годину працівники поліції встановили особу чоловіка, який надав неправдиву інформацію. Він — місцевий мешканець, 1964 року народження. “Свій вчинок правопорушник пояснити не зміг, оскільки перебував у стані алкогольного сп’яніння”, розповіли правоохоронці.

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Повідомляється, що правопорушнику загрожує до шести років позбавлення волі.

Нагадаємо, наприкінці липня столична поліція повідомляла, що протягом тижня вдалось затримати чотирьох “мінерів” об’єктів Києва.