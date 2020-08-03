У Львові через "мінування" судів евакуювали близько 200 людей
Київ • УНН
КИЇВ. 3 серпня. УНН. У Львові встановлюють особу аноніма, який повідомив про замінування приміщеннь трьох судів у місті. Про це повідомляє пресслужба ГУНП у Львівській області, передає УНН.
"Будівлю та прилеглу територію на вулиці Чоловського обстежено, вибухонебезпечних предметів не виявлено", – йдеться в повідомленні.
Зазначається, що сьогодні близько 14:20 у поліцію надійшло анонімне повідомлення про замінування Галицького районного суду Львова.
"На місці події працювали спеціалісти-вибухотехніки, кінологи, слідчо-оперативна група, патрульні поліцейські та співробітники інших служб поліції Львівщини. З будівлі, де знаходяться Галицький та Сихівський районні суди, а також Львівський обласний адміністративний суд, евакуювали близько 200 працівників та відвідувачів", – повідомили в поліції.
Особу "мінера" встановлюють. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.
Як повідомляв УНН, сьогодні у Києві провели успішну спецоперацію із затриманням зловмисника, який погрожував вибухом у столичному бізнес-центрі.