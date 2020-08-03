Во Львове из-за "минирования" судов эвакуировали около 200 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 3 августа. УНН. Во Львове устанавливают личность анонима, который сообщил о заминировании помещений трех судов в городе. Об этом сообщает пресс-служба ГУНП во Львовской области, передает УНН.
"Здание и прилегающую территорию на улице Чоловского обследовано, взрывоопасных предметов не обнаружено", - говорится в сообщении.
Отмечается, что сегодня около 14:20 в полицию поступило анонимное сообщение о заминировании Галицкого районного суда Львова.
"На месте происшествия работали специалисты-взрывотехники, кинологи, следственно-оперативная группа, патрульные полицейские и сотрудники других служб полиции Львовской области. Из здания, где находятся Галицкий и Сыховский районные суды, а также Львовский областной административный суд, эвакуировали около 200 работников и посетителей" , - сообщили в полиции.
Личность "минера" устанавливают. Решается вопрос об открытии уголовного производства.
Как сообщал УНН, сегодня в Киеве провели успешную спецоперацию по задержанию злоумышленника, который угрожал взрывом в столичном бизнес-центре.