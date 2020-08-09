В Киеве задержали "минера" банка
Киев • УНН
КИЕВ. 9 августа. УНН. В столице полицейские задержали мужчину, который "пошутил" о заминировании банка. Об этом сообщил Отдел коммуникации полиции Киева, передает УНН.
“Вчера (7 августа) около полуночи в столичную полицию поступило сообщение о том, что в помещении банка на улице Евгения Сверстюка находится сумка со взрывчаткой. Проверив здание заведения и прилегающую к ней территорию, взрывотехники никаких опасных предметов не нашли”, — говорится в сообщении.
Через час сотрудники полиции установили личность мужчины, который предоставил ложную информацию. Он — местный житель, 1964 года рождения. “Свой поступок преступник объяснить не смог, поскольку находился в состоянии алкогольного опьянения”, рассказали правоохранители.
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Сообщается, что правонарушителю грозит до шести лет лишения свободы.
Напомним, в конце июля столичная полиция сообщала, что в течение недели удалось задержать четырех “минеров” объектов Киева.