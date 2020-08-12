В Одесі викрили "мінера" аеропорту
Київ • УНН
КИЇВ. 12 серпня. УНН. Поліцейські Одещини викрили чоловіка, який сьогодні повідомив про замінування міжнародного аеропорту Одеси. Про це інформує Малиновський відділ поліції в Одесі, передає УНН.
"Сьогодні вранці на лінію "102" надійшло повідомлення від невідомого про замінування міжнародного аеропорту "Одеса". Обстеживши об’єкт та переконавшись у тому, що надана зловмисником інформація неправдива, правоохоронці почали його пошуки", - повідомили в поліції.
Зазначається, що для встановлення особи чоловіка поліцейським знадобилося лише пів години від дзвінка.
За даними правоохоронців, псевдомінером виявився 52-річний житель села Долинське Ананьївського району, яких працює в Одесі охоронцем приватної фірми. При собі чоловік мав телефон, з якого залишив хибне повідомлення. Свій вчинок правопорушник пояснив тим, що хотів привернути до себе увагу.
"Дії правопорушника слідчі кваліфікували за ч.1 ст.259 (Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності) Кримінального кодексу України. Наразі вирішується питання про затримання чоловіка в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від двох до шести років", - йдеться в повідомленні поліцейських.
Як повідомляв УНН, раніше у столиці поліцейські затримали чоловіка, який "пожартував" про замінування банку.