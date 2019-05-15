В Одессе от полученных во время пикника ожогов умер ребенок
Киев • УНН
КИЕВ. 15 мая. УНН. В Одессе умер шестиклассник, который получил 55% ожогов кожи и 15% дыхательных путей во время пикника. Об этом журналисту УНН сообщил сотрудник Благотворительного Фонда "Корпорация монстров", которая предоставляет быструю медицинскую, социальную и гуманитарную помощь детям и пожилым людям Оксана Вайнбранд.
"В больницу шестиклассник был доставлен, вероятно, на выходных с ожогами 55% кожного покрова и 15% дыхательных путей, что получил во время пикника. Вчера он умер в Одесском областном медицинском центре (Водников)", - сказала Вайнбранд.
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Напомним, в Одесской области 13-летний подросток, который получил 80% ожогов тела от поражения током, умер в больнице.