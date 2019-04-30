В Одесі під час пожежі чоловік отримав 50% опіків тіла
Київ • УНН
КИЇВ. 30 квітня. УНН. Вчора, 29 квітня, в Одесі на території парку “Дюковський сад” горіла нежитлова будівля. Під час пожежі чоловік отримав 50% опіків тіла. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу ДСНС України в Одеській області.
“29 квітня о 22:21 до Служби порятунку „101“ надійшло повідомлення про те, що у м. Одеса на території парку „Дюковський сад“ горить будівля. О 22:25 на місце виклику прибули рятувальники та встановили, що відкритим полум’ям горить дерев’яна нежитлова будівля”, — йдеться у повідомленні.
О 22:23 пожежу було локалізовано, о 22:51 ліквідовано.
Під час гасіння пожежі врятовано чоловіка 1952 р.н. Він отримав 50% опіків тіла. У тяжкому стані чоловіка госпіталізовано до лікарні.
Від ДСНС залучалось 3 одиниці пожежної техніки та 16 чоловік особового складу.
Нагадаємо, упродовж минулого тижня, з 22 по 28 квітня, підрозділи ДСНС України врятували 41 особу та ліквідували 2 728 займань. На пожежах загинули 26 осіб.