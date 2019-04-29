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На пожежах за тиждень загинули 26 осіб

На пожежах за тиждень загинули 26 осіб

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 квітня. УНН. Упродовж минулого тижня, з 22 по 28 квітня, підрозділи ДСНС України врятували 41 особу та ліквідували 2 728 займань. На пожежах загинули 26 осіб. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу ДСНС України.

Від початку тижня зареєстровано 3 148 надзвичайних подій, на які забезпечено реагування рятувальників з виїздом до місця їх виникнення. У результаті вжитих заходів врятовано 41 особу.

"Ліквідовано 2 728 пожеж, врятовано на пожежах 33 особи та не допущено знищення вогнем 830 будівель і 61 од. техніки. На пожежах загинуло 26 осіб. Орієнтовні збитки, за оперативними даними, становлять 4 млн 645 тис. грн", - йдеться в повідомленні.

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Крім того, упродовж тижня піротехнічні підрозділи ДСНС здійснили 201 виїзд, у ході яких виявлено, вилучено та знищено 2 531 вибухонебезпечних предметів часів минулих війн.

Крім того, протягом тижня на водних об’єктах загинуло 9 осіб.

Нагадаємо, вчора під ранок, у місті Підгородне Дніпропетровської області загорівся продуктовий магазин.

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