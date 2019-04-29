У Дніпропетровській області загорівся продуктовий магазин
Київ • УНН
КИЇВ. 29 квітня. УНН. Вчора під ранок, на Дніпропетровщині у місті Підгородне Дніпровського район загорівся продуктовий магазин. Про це повідомляє УНН із посиланням на прес-службу Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області.
"28 квітня о 04:58 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу у продуктовому магазині по вулиці Залізничній міста Підгородне Дніпровського району. За вказаною адресою направлено чергове відділення 60 державної пожежно-рятувальної частини", - йдеться у повідомленні прес-служби
По прибуттю до місця події рятувальниками встановлено, що пожежа виникла всередині торгівельного павільйону.
"Вогнем знищено продукти харчування та пошкоджено торгівельне обладнання всередині магазину на площі 2 кв.м. Пожежу локалізовано о 05:19 та ліквідовано о 05:27," - додають рятувальники.
До гасіння займання залучено 4 чоловіка особового складу та 1 одиницю пожежно-рятувальної техніки Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області.
Загиблих та постраждалих немає.
Причина пожежі встановлюється правоохоронними органами.
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