У Кривому Розі загорівся цех ремонтно-механічного заводу
Київ • УНН
КИЇВ. 28 квітня. УНН. У Кривому Розі на території ремонтно-механічного заводу горів цех. Вогнем пошкоджено трансформатор, передає УНН із посиланням на прес-службу ГУ ДСНС у Дніпропетровській області.
Повідомлення про пожежу на території ремонтно-механічного заводу по вулиці Заводській Саксаганського району міста Кривий Ріг надійшло о 15.44.
По прибуттю до місця події рятувальниками встановлено, що займання виникло всередині окремо розташованої одноповерхової будівлі ливарного цеху.
Вогнем пошкоджено трансформатор на площі 50 кв. м. Пожежу локалізовано о 16:20 та ліквідовано о 17:55.
Загиблих та постраждалих немає. Причина пожежі встановлюється правоохоронними органами.
Нагадаємо, у Кам'янському на території храму УПЦ сталася пожежа.