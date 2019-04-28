В Кривом Роге загорелся цех ремонтно-механического завода

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 107998 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 111970 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 114661 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 115492 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 144322 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 115519 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 140340 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144990 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130374 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130394 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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В Кривом Роге загорелся цех ремонтно-механического завода

В Кривом Роге загорелся цех ремонтно-механического завода

Киев  •  УНН

 • 11100 просмотра

КИЕВ. 28 апреля. УНН. В Кривом Роге на территории ремонтно-механического завода горел цех. Огнем повреждено трансформатор, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ГУ ГСЧС в Днепропетровской области.

Сообщение о пожаре на территории ремонтно-механического завода по улице Заводской Саксаганского района города Кривой Рог поступило в 15.44.

По прибытию к месту происшествия спасателями установлено, что возгорание возникло внутри отдельно стоящего одноэтажного здания литейного цеха.

Огнем повреждено трансформатор на площади 50 кв. м. Пожар локализован в 16:20 и ликвидирован в 17:55.

Погибших и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается правоохранительными органами.

Напомним, в Каменском на территории храма УПЦ произошел пожар.

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