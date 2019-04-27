У Кам'янському на території храму УПЦ сталася пожежа

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КИЇВ. 27 квітня. УНН. Сьогодні о 06:35 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про пожежу на території Української православної церкви на вулиці В’ячеслава Чорновола, Південного району, міста Кам'янське. За вказаною адресою було направлено чергові відділення 7,8 та 15 державних пожежно-рятувальних частин Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу ДСНС. 

Прибувши на місце, рятувальники встановили, що пожежа виникла на даху одноповерхової окремо розташованої будівлі.

Горить дах будівлі та перекриття на площі 200 м.кв.

Пожежу локалізовано о 07:07, ліквідація пожежі триває.

До гасіння пожежі було залучено 13 чоловік особового складу та 3 одиниці пожежно-рятувальної техніки Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області.

Загиблих та постраждалих немає.

Причина пожежі встановлюється правоохоронними органами.

Як повідомляв УНН, українців попередили про надзвичайну пожежну небезпеку

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