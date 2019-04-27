Українців попередили про надзвичайну пожежну небезпеку
Київ • УНН
КИЇВ. 27 квітня. УНН. За даними УкрГідрометцентру, 27-28 квітня у північних, західних, центральних та Харківській областях переважатиме надзвичайна (5 класу), на решті території України висока (4 класу) пожежна небезпека. Про це УНН повідомили у прес-службі ДСНС.
У Києві 27-28 квітня надзвичайна (5 класу) пожежна небезпека.
У Київській області 27-28 квітня по області надзвичайна (5 класу) пожежна небезпека.
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Нагадаємо, в Україні 29-30 квітня та 1-2 травня переважатиме дощова погода, денна температура знизиться до 10-16°, на півдні країни та Закарпатті до 15-20°.