Украинцев предупредили про чрезвычайную пожарную опасность

В Киеве 27-28 апреля чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность.



В Киевской области 27-28 апреля по области чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность.



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Напомним, в Украине 29-30 апреля и 1-2 мая будет преобладать дождливая погода, дневная температура снизится до 10-16 °, на юге страны и Закарпатье до 15-20 °.