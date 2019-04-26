У Китаї спалахнула масштабна лісова пожежа
Київ • УНН
КИЇВ. 26 квітня. УНН. Лісова пожежа розгорілася в Ганьнань-Тибетському автономному окрузі провінції Ганьсу на північному заході Китаю. Про це повідомляє УНН з посиланням на Сіньхуа.
За повідомленням місцевої влади, вогонь спалахнув приблизно о 14:00 четверга на території повіту Дебуа в самій східній частині Цинхай-Тибетського нагір'я.
Понад 200 пожежників і працівників лісгоспу були спрямовані на боротьбу з пожежею.
Станом на 19:30 четверга, під впливом сильного вітру полум'я поширилося вгору, і всі залучені в гасінні вогню сили були евакуйовані в безпечні райони.
Влада Ганьсу готова мобілізувати на гасіння пожежі більше пожежних.
Додамо, що лісову пожежу на Житомирщині локалізували.