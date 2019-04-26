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У Китаї спалахнула масштабна лісова пожежа

У Китаї спалахнула масштабна лісова пожежа

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 квітня. УНН. Лісова пожежа розгорілася в Ганьнань-Тибетському автономному окрузі провінції Ганьсу на північному заході Китаю. Про це повідомляє УНН з посиланням на Сіньхуа.

За повідомленням місцевої влади, вогонь спалахнув приблизно о 14:00 четверга на території повіту Дебуа в самій східній частині Цинхай-Тибетського нагір'я.

Понад 200 пожежників і працівників лісгоспу були спрямовані на боротьбу з пожежею.

Станом на 19:30 четверга, під впливом сильного вітру полум'я поширилося вгору, і всі залучені в гасінні вогню сили були евакуйовані в безпечні райони.

Влада Ганьсу готова мобілізувати на гасіння пожежі більше пожежних.

Додамо, що лісову пожежу на Житомирщині локалізували.

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