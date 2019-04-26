В Китае вспыхнул масштабный лесной пожар

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 107910 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 111881 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 114578 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 115411 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 144176 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 115491 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 140316 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144988 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130373 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130393 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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В Китае вспыхнул масштабный лесной пожар

В Китае вспыхнул масштабный лесной пожар

Киев  •  УНН

 • 7983 просмотра

КИЕВ. 26 апреля. УНН. Лесной пожар разгорелся в Ганьнань-Тибетском автономном округе провинции Ганьсу на северо-западе Китая. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Синьхуа.

По сообщению местных властей, огонь вспыхнул примерно в 14:00 четверга на территории уезда Дебуа в самой восточной части Цинхай-Тибетского нагорья.

Более 200 пожарных и работников лесхоза были направлены на борьбу с пожаром.

По состоянию на 19:30 четверга, под влиянием сильного ветра пламя распространилось вверх, и все вовлеченные в тушения огня силы были эвакуированы в безопасные районы.

Власть Ганьсу готова мобилизовать на тушение пожара больше пожарных.

Добавим, что лесной пожар  локализовали.

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