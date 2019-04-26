В Китае вспыхнул масштабный лесной пожар
Киев • УНН
КИЕВ. 26 апреля. УНН. Лесной пожар разгорелся в Ганьнань-Тибетском автономном округе провинции Ганьсу на северо-западе Китая. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Синьхуа.
По сообщению местных властей, огонь вспыхнул примерно в 14:00 четверга на территории уезда Дебуа в самой восточной части Цинхай-Тибетского нагорья.
Более 200 пожарных и работников лесхоза были направлены на борьбу с пожаром.
По состоянию на 19:30 четверга, под влиянием сильного ветра пламя распространилось вверх, и все вовлеченные в тушения огня силы были эвакуированы в безопасные районы.
Власть Ганьсу готова мобилизовать на тушение пожара больше пожарных.
Добавим, что лесной пожар локализовали.