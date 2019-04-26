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Пожежу на території лісництва на Житомирщині локалізували

Пожежу на території лісництва на Житомирщині локалізували

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 квітня. УНН. В Житомирській області о 13:00 пожежу на території Виступовицького лісництва ДП "Овруцьке спеціалізоване лісове господарство" на площі близько 10 га локалізовано. Про це повідомили у прес-службі ДСНС області, передає УНН.

"Сьогодні, о 13:00 пожежу на території Виступовицького лісництва ДП “Овруцьке спеціалізоване лісове господарство” на площі близько 10 га локалізовано. Триває ліквідація пожежі. Трьома бортами авіації ДСНС України скинуто в осередок пожежі 38 тонн води", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що до гасіння залучено 14 пожежних автоцистерн, 7 тракторів, 136 чоловік; у тому числі від ДСНС – 6 одиниць техніки та 30 рятувальників.

Нагадаємо, 25 квітня о 16:00 до ДСНС надійшла інформація про те, що поблизу с. Борутино Овруцького району на території ДП “Овруцьке спеціалізоване лісове господарство” виникла пожежа лісового масиву, наразі триває ліквідація НП.

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