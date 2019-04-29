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На пожарах за неделю погибли 26 человек

На пожарах за неделю погибли 26 человек

Киев  •  УНН

 • 9391 просмотра

КИЕВ. 29 апреля. УНН. В течение прошлой недели, с 22 по 28 апреля, подразделения ГСЧС Украины спасли 41 человека и ликвидировали 2 728 возгораний. На пожарах погибли 26 человек. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины.

С начала недели зарегистрировано 3 148 чрезвычайных событий, на которые обеспечено реагирование спасателей с выездом к месту их возникновения. В результате принятых мер спасен 41 человек.

"Ликвидировано 2 728 пожаров, спасено на пожарах 33 человека и не допущено уничтожение огнем 830 зданий и 61 ед. техники. На пожарах погибло 26 человек. Ориентировочные убытки, по оперативным данным, составляют 4 млн 645 тыс. грн", - говорится в сообщении .

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Кроме того, в течение недели пиротехнические подразделения ГСЧС совершили 201 выезд, в ходе которых обнаружено, изъято и уничтожено 2 531 взрывоопасных предметов времен прошлых войн.

Кроме того, в течение недели на водных объектах погибло 9 человек.

Напомним, вчера под утро, в городе Подгородное Днепропетровской области загорелся продуктовый магазин.

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