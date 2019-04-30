В Одессе во время пожара мужчина получил 50% ожогов тела
Киев • УНН
КИЕВ. 30 апреля. УНН. Вчера, 29 апреля, в Одессе на территории парка "Дюковский сад" горело нежилое здание. Во время пожара мужчина получил 50% ожогов тела. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины в Одесской области.
"29 апреля в 22:21 в Службу спасения "101" поступило сообщение о том, что в городе Одесса на территории парка "Дюковский сад" горит здание. В 22:25 на место вызова прибыли спасатели и установили, что открытым пламенем горит деревянное нежилое здание", - говорится в сообщении.
В 22:23 пожар был локализован, в 22:51 ликвидирован.
Во время тушения пожара спасен мужчина 1952 г.р. Он получил 50% ожогов тела. В тяжелом состоянии мужчина госпитализирован в больницу.
От ГСЧС привлекалось 3 единицы пожарной техники и 16 человек личного состава.
Напомним, в течение прошлой недели, с 22 по 28 апреля, подразделения ГСЧС Украины спасли 41 человека и ликвидировали 2728 возгораний. На пожарах погибли 26 человек.