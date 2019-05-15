В Одесі від отриманих під час пікніка опіків померла дитина
Київ • УНН
КИЇВ. 15 травня. УНН. В Одесі помер шестикласник, який отримав 55% опіків шкіри та 15% дихальних шляхів під час пікніка. Про це журналісту УНН повідомив працівник Благодійного Фонду “Корпорація монстрів”, яка надає швидку медичну, соціальну та гуманітарну допомогу дітям і літнім людям Оксана Вайнбранд.
“До лікарні шестикласник був доставлений, певно, на вихідних з опіками 55% шкіряного покрову та 15% дихальних шляхів, які отримав під час пікніка. Вчора він помер в Одеському обласному медичному центрі (Водників)”, — сказала Вайнбранд.
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Нагадаємо, в Одеській області 13-літній підліток, який отримав 80% опіків тіла від ураження струмом, помер у лікарні.