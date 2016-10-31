В Одессе в трамвае умер мужчина

"Следственно-оперативная группа заканчивает осмотр места смерти пенсионера. Следов насилия нет, мужчине внезапно стало плохо, и он скончался", - рассказали в пресс-службе ГУ НП в Одесской области.

Напомним, как сообщал УНН, полицейского в киевском метро подстрелил пассажир во время проверки документов .