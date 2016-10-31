В Одесі у трамваї помер чоловік
Київ • УНН
ОДЕСА-КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Сьогодні близько 16:00 в одеському трамваї №3 помер літній чоловік. Про це кореспонденту УНН повідомили в прес-службі ГУ НП в Одеській області.
"Слідчо-оперативна група закінчує огляд місця смерті пенсіонера. Слідів насилля нема, чоловіку раптово стало погано, і він помер," - розказали у прес-службі ГУ НП в Одеській області.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, поліцейського у київському метро підстрелив пасажир під час перевірки документів.