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В Одессе произошло серьезное ДТП с участием трех автомобилей

Киев • УНН

 • 11428 просмотра

ОДЕССА-КИЕВ. 17 апреля. УНН. В Одессе на проспекте Небесной Сотни столкнулись три автомобиля. Об этом корреспонденту УНН сообщили в пресс-службе патрульной полиции Одесской области.

В Одессе произошло серьезное ДТП с участием трех автомобилей

По предварительной информации, водитель авто Mazda выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем Volkswagen, который двигался во встречном направлении, и еще одним авто.

"Телесные повреждения получил 21-летний водитель авто Mazda. Его в тяжелом состоянии доставили в больницу", - говорится в сообщении.

Сейчас на месте происшествия работают правоохранители, которые выясняют все обстоятельства ДТП.

Напомним, утром 17 апреля во Кривом Роге произошло смертельное ДТП с участием автомобиля Mazda, маршрутного микроавтобуса и автобуса. В результате аварии погибли 8 человек. Спасатели информировали о 21 пострадавшем. В больнице находились 15 пострадавших в результате ДТП, среди них - 4 человека в крайне тяжелом состоянии.

Также УНН сообщал, что водителя легкового автомобиля Mazda, который является участником ДТП, задержали.

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