В Одесі сталася серйозна ДТП за участі трьох автомобілів
Київ • УНН
ОДЕСА-КИЇВ. 17 квітня. УНН. В Одесі на проспекті Небесної Сотні зіштовхнулися три автомобілі. Про це кореспонденту УНН повідомили у прес-службі Патрульної поліції Одеської області.
За попередньою інформацією, водій авто Mazda виїхав на смугу зустрічного руху та скоїв зіткнення з автомобілем Volkswagen, який рухався в зустрічному напрямку, та ще одним авто.
"Тілесні ушкодження отримав 21-річний водій авто Mazda. Його у важкому стані доставили до лікарні", - йдеться у повідомленні.
Наразі на місці події працюють правоохоронці, які з'ясовують всі обставини ДТП.
Нагадаємо, вранці 17 квітня у Кривому Розі сталася смертельна ДТП за участю автомобіля Mazda, маршрутного мікроавтобуса та автобуса. Внаслідок аварії загинули 8 людей. Рятувальники інформували про 21 постраждалого. У лікарні перебували 15 постраждалих внаслідок ДТП, серед них – 4 людини у вкрай важкому стані.
Також УНН повідомляв, що водія легкового автомобіля Mazda, який є учасником ДТП, затримали.