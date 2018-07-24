В Одессе певец выпал с четвертого этажа
Киев • УНН
ОДЕССА-КИЕВ. 24 июля. УНН. Певец Ярослав Глобин выпал с четвертого этажа в Одессе. Об этом в Facebook сообщили родственники певца, передает УНН.
"В нашей семье случилось горе. Ярослав упал с четвертого этажа. Он находится в Еврейской больнице, в реанимации, в тяжелом состоянии", - говорится в сообщении.
Уточняется, что у парня многочисленные переломы ног, ребер и тазовых костей. Он был подключен к искусственной вентиляции легких. Родственники и знакомые объявили о сборе средств на лечение пострадавшему.
В то же время, в полиции УНН сообщили, что в дежурную часть не поступало информации относительно данного события.
Напомним, испанский хавбек ФК "Альбасете" Пелайо Ново выпал из окна третьего этажа.