В Одесі співак випав із четвертого поверху
Київ • УНН
ОДЕСА-КИЇВ. 24 липня. УНН. Співак Ярослав Глобін випав із четвертого поверху в Одесі. Про це у Facebook повідомили родичі співака, передає УНН.
"У нашій сім'ї сталося горе. Ярослав впав з четвертого поверху. Він перебуває у Єврейській лікарні, у реанімації, у тяжкому стані", - зазначено в повідомленні.
Уточнюється, що у хлопця численні переломи ніг, ребер та тазових кісток. Його було підключено до штучної вентиляції легень. Родичі та знайомі оголосили про збір коштів на лікування постраждалому.
Водночас, у поліції УНН повідомили, що до чергової частини не надходило інформації щодо даної події.
Нагадаємо, іспанський хавбек ФК "Альбасете" Пелайо Ново випав з вікна третього поверху.