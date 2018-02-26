В Одессе отменили занятия в школах и детсадах из-за ухудшения погоды

“27 февраля занятия в общеобразовательных и дошкольных учебных заведениях города Одессы будут отменены. Такое решение приняли сегодня на заседании комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС). В связи с ожидаемым снегопадом и существенным снижением температуры на заседании принято решение отменить 27 февраля 2018 года занятия в общеобразовательных и дошкольных учебных заведениях города Одессы. В детских садах будут работать дежурные группы, которые возьмут детей в случае необходимости”, — говорится в сообщении.

В мэрии попросили родителей 27 февраля, по возможности, оставить детей дома.

Как сообщал УНН, в ближайшие дни, 27-28 февраля, по данным синоптиков, по Украине ожидаются метели, в некоторых регионах — сильные снегопады.