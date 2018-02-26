В Одесі скасували заняття в школах і дитсадках через погіршення погоди

“27 лютого заняття в загальноосвітніх та дошкільних навчальних закладах міста Одеси будуть скасовані. Таке рішення прийняли сьогодні на засіданні комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (ТЕБ та НС). У зв’язку з очікуваним снігопадом й істотним зниженням температури на засіданні прийнято рішення скасувати 27 лютого 2018 року заняття в загальноосвітніх та дошкільних навчальних закладах міста Одеси. У дитячих садках працюватимуть чергові групи, які беруть дітей у разі потреби”, — йдеться у повідомленні.

У мерії попросили батьків 27 лютого, по можливості, залишити дітей вдома.

Як повідомляв УНН, найближчими днями, 27-28 лютого, за даними синоптиків, по Україні очікуються хуртовини, у деяких регіонах - сильні снігопади.