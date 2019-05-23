В Одессе ищут взрывчатку в Апелляционном суде
Киев • УНН
КИЕВ. 23 мая. УНН. Правоохранители проверяют информацию о заминировании Апелляционного суда в Одессе. Об этом сообщил отдел коммуникации ГУНП в Одесской области, передает УНН.
"Сегодня, в 15:00 по спецлинии "102" поступило анонимное сообщение о том, что Апелляционный суд Одесской области заминирован", - говорится в сообщении.
Все работники и посетители суда были эвакуированы.
На месте происшествия работают следственно-оперативная группа, взрывотехники, кинологи и работники ГСЧС.
Напомним, сегодня в полицию поступило сообщение о взрывчатке рядом с помещением Черновицкой областной государственной администрации.