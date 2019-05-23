В Одесі шукають вибухівку в Апеляційному суді
Київ • УНН
КИЇВ. 23 травня. УНН. Правоохоронці перевіряють інформацію про замінування Апеляційного суду в Одесі. Про це повідомив відділ комунікації ГУНП в Одеській області, передає УНН.
"Сьогодні, о 15:00 на спецлінію "102" надійшло анонімне повідомлення про те, що Апеляційний суд Одеської області замінований", - йдеться в повідомленні.
Усі працівники та відвідувачі суду були евакуйовані.
На місці події працюють слідчо-оперативна група, вибухотехніки, кінологи та працівники ДСНС.
Нагадаємо, сьогодні до поліції надійшло повідомлення про вибухівку поряд з приміщенням Чернівецької обласної державної адміністрації.