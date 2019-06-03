В Одессе ищут взрывчатку в медучилище

Сообщение о том, что учреждения планируют взорвать, по спецлинии "102" поступило в 12.05. Сейчас на местах происшествий работают взрывотехники, следственно-оперативные группы и работники ГСЧС.

Напомним, сообщение о заминировании аэропорта "Черновцы" оказалось фальшивым.

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Как сообщал УНН, пятизвездочный отель во Львове угрожали взорвать, если в течение 24 часов не будут выведены войска из Донбасса.