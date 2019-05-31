"Мінер" люксового готелю у Львові вимагав за добу вивести війська з Донбасу
Київ • УНН
КИЇВ. 31 травня. УНН. П'ятизірковий готель у Львові погрожували підірвати, якщо протягом 24 годин не будуть виведені війська з Донбасу. Про це УНН повідомили у Департаменті цивільного захисту Львівської ОДА.
"30 травня, о 11:57, на електронну пошту готельно-ресторанного комплексу "Нобіліс" (місто Львів, вулиця Фредра, 5) надійшло повідомлення про замінування цього закладу, з вимогою протягом 24 годин вивести війська з Донбасу, в противному випадку спрацюють вибухові пристрої", - повідомили у департаменті.
За вказаною адресою, з 12:30 до 13:40 30 травня працювали підрозділи сил ЦЗ області і міста Львова.
За результатами обстеження приміщень та прилеглої території вибухових пристроїв не виявлено.
Проводяться заходи з встановлення особи, яка надала неправдиве повідомлення.
Нагадаємо, Львовом прокотилася хвиля мінувань.