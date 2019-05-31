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6 марта, 19:19 • 135861 просмотра

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6 марта, 17:12 • 143827 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 129868 просмотра

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"Минер" люксового отеля во Львове требовал за сутки вывести войска с Донбасса

Киев  •  УНН

 • 11258 просмотра

КИЕВ. 31 мая. УНН. Пятизвездочный отель во Львове угрожали взорвать, если в течение 24 часов не будут выведены войска с Донбасса. Об этом УНН сообщили в Департаменте гражданской защиты Львовской ОГА.

"30 мая, в 11:57, на электронную почту гостинично-ресторанного комплекса "Нобилис" (город Львов, улица Фредра, 5) поступило сообщение о заминировании этого заведения, с требованием в течение 24 часов вывести войска из Донбасса, в противном случае сработают взрывные устройства", - сообщили в департаменте.

По указанному адресу, с 12:30 до 13:40 30 мая работали подразделения сил ГО области и города Львова.

По результатам обследования помещений и прилегающей территории взрывных устройств не обнаружено.

Проводятся мероприятия по установлению лица, предоставившего ложное сообщение.

Напомним, Львовом прокатилась волна минирований.

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