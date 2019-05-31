"Минер" люксового отеля во Львове требовал за сутки вывести войска с Донбасса
Киев • УНН
КИЕВ. 31 мая. УНН. Пятизвездочный отель во Львове угрожали взорвать, если в течение 24 часов не будут выведены войска с Донбасса. Об этом УНН сообщили в Департаменте гражданской защиты Львовской ОГА.
"30 мая, в 11:57, на электронную почту гостинично-ресторанного комплекса "Нобилис" (город Львов, улица Фредра, 5) поступило сообщение о заминировании этого заведения, с требованием в течение 24 часов вывести войска из Донбасса, в противном случае сработают взрывные устройства", - сообщили в департаменте.
По указанному адресу, с 12:30 до 13:40 30 мая работали подразделения сил ГО области и города Львова.
По результатам обследования помещений и прилегающей территории взрывных устройств не обнаружено.
Проводятся мероприятия по установлению лица, предоставившего ложное сообщение.
Напомним, Львовом прокатилась волна минирований.