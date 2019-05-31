"Минер" люксового отеля во Львове требовал за сутки вывести войска с Донбасса

"30 мая, в 11:57, на электронную почту гостинично-ресторанного комплекса "Нобилис" (город Львов, улица Фредра, 5) поступило сообщение о заминировании этого заведения, с требованием в течение 24 часов вывести войска из Донбасса, в противном случае сработают взрывные устройства", - сообщили в департаменте.

По указанному адресу, с 12:30 до 13:40 30 мая работали подразделения сил ГО области и города Львова.

По результатам обследования помещений и прилегающей территории взрывных устройств не обнаружено.

Проводятся мероприятия по установлению лица, предоставившего ложное сообщение.

Напомним, Львовом прокатилась волна минирований.