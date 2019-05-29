У Львові анонім повідомив про замінування більш ніж десяти об'єктів
Київ • УНН
ЛЬВІВ-КИЇВ. 29 травня. УНН. У Львові поліція шукає вибухівку у більше ніж десяти об’єктах. Про це УНН повідомили у прес- службі Нацполіції у Львівській області.
"Сьогодні, близько 14.10 до поліції надійшло повідомлення про замінування більше десяти об’єктів у Львові, серед яких торгівельні центри, готелі, медзаклади, залізничний вокзал та аеропорт", - повідомили у Нацполіції.
На місці працюють експерти-вибухотехніки, кінологи, слідчо-оперативні групи та фахівці інших служб.
Нагадаємо, у Миколаєві повідомили про вибухівку у готелі.
Як повідомляв УНН, у Львові третьокласниця “замінувала” школу.