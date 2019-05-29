У Миколаєві повідомили про вибухівку у готелі
Київ • УНН
КИЇВ. 29 травня. УНН. Правоохоронці перевіряють інформацію про замінування готелю у центрі Миколаєва. Про це повідомляє відділ комунікації поліції області, передає УНН.
"Сьогодні, 29 травня, близько 9:47 до поліції надійшло анонімне повідомлення про те, що на території готелю по пр. Центральному знаходиться вибуховий пристрій", - йдеться у повідомленні.
На місце події прибули вибухотехніки та кінолог зі службовим собакою, слідчо-оперативна група Центрального відділу поліції, рятувальники та медики.
Клієнти та працівники закладу евакуйовані. Правоохоронці обстежують приміщення готелю та прилеглу територію. Також встановлюють особу, яка повідомила про замінування.
Нагадаємо, у Львові чоловіка біля таксофону затримали за "мінування".