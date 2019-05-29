В Николаеве сообщили о взрывчатке в гостинице
Киев • УНН
КИЕВ. 29 мая. УНН. Правоохранители проверяют информацию о заминировании гостиницы в центре Николаева. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции области, передает УНН.
"Сегодня, 29 мая, около 9:47 в полицию поступило анонимное сообщение о том, что на территории отеля по пр. Центральному находится взрывное устройство", - говорится в сообщении.
На место происшествия прибыли взрывотехники и кинолог со служебной собакой, следственно-оперативная группа Центрального отдела полиции, спасатели и медики.
Клиенты и работники заведения эвакуированы. Правоохранители обследуют помещения гостиницы и прилегающую территорию. Также устанавливают лицо, сообщившее о заминировании.
Напомним, во Львове мужчину возле таксофона задержали за "минирование".