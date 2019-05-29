Во Львове аноним сообщил о заминировании более чем десяти объектов
Киев • УНН
ЛЬВОВ-КИЕВ. 29 мая. УНН. Во Львове полиция ищет взрывчатку в более чем десяти объектах. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Нацполиции во Львовской области.
"Сегодня, около 14.10 в полицию поступило сообщение о заминировании более десяти объектов во Львове, среди которых торговые центры, гостиницы, медучреждения, железнодорожный вокзал и аэропорт", - сообщили в Нацполиции.
На месте работают эксперты-взрывотехники, кинологи, следственно-оперативные группы и специалисты других служб.
Напомним, в Николаеве сообщили о взрывчатке в гостинице.
Как сообщал УНН, во Львове третьеклассница "заминировала" школу.