В Одесі шукають вибухівку у медучилищі
Київ • УНН
КИЇВ. 3 червня. УНН. Правоохоронці Одеси перевіряють інформацію про замінування трьох корпусів одеського медичного училища, повідомляє УНН з посиланням на прес-службу поліції.
Повідомлення про те, що установи планують підірвати, на спецлінію "102" надійшло о 12.05. Наразі на місцях подій працюють вибухотехніки, слідчо-оперативні групи та працівники ДСНС.
Нагадаємо, повідомлення про замінування аеропорту "Чернівці" виявилось фальшивим.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У Києві нетвереза жінка "замінувала" свій будинок
Як повідомляв УНН, п'ятизірковий готель у Львові погрожували підірвати, якщо протягом 24 годин не будуть виведені війська з Донбасу.