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Повідомлення про замінування аеропорту "Чернівці" виявилось фальшивим

Повідомлення про замінування аеропорту "Чернівці" виявилось фальшивим

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 червня. УНН. На електронну почту аеропорту "Чернівці" о 9:46 надійшло повідомлення про замінування аеропорту. В результаті перевірки вибухонебезпечних предметів та речовин не виявили. Про це УНН повідомили в прес-службі поліції Чернівецької області.

"В результаті обстеження приміщення аеропорту вибухонебезпечних предметів та речовин виявлено не було. На місці було евакуйовано 15 працівників об’єкту. Повідомлення від чергової частини про те, що все перевірено надійшло о 10:50", - сказали у прес-службі.

Нагадаємо, Вища кваліфікаційна комісія суддів України припиняла роботу через інформацію про замінування.

Як повідомляв УНН, поліція у Луцьку перевіряє інформацію про мінування обласної лікарні та ще двох об’єктів. Загалом повідомлення про мінування надходять до правоохоронців уже четвертий день поспіль.

Українські Національні Новини

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