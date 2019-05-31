У Києві "замінували" приміщення ВККСУ
Київ • УНН
КИЇВ. 31 травня. УНН. Вища кваліфікаційна комісія суддів України припиняла роботу через інформацію про замінування. Про це повідомила прес-служба ВККСУ, передає УНН.
"Зранку, 31 травня 2019 року, до Вищої кваліфікаційної комісії суддів України надійшло повідомлення про замінування приміщення Комісії", - йдеться в повідомленні.
У зв'язку з цим ВККСУ була змушена тимчасово припинити роботу для проведення правоохоронними органами необхідних дій.
Під час огляду приміщення Комісії слідчо-оперативною групою, вибухотехнічною та кінологічною службою вибухових речовин не виявлено.
Після перевірки ВККСУ відновила роботу у штатному режимі.
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