В Киеве "заминировали" помещение ВККСУ
Киев • УНН
КИЕВ. 31 мая. УНН. Высшая квалификационная комиссия судей Украины прекращала работу из-за информации о минировании. Об этом сообщила пресс-служба ВККСУ, передает УНН.
"Утром, 31 мая 2019 года, в Высшую квалификационную комиссию судей Украины поступило сообщение о заминировании помещения Комиссии", - говорится в сообщении.
В связи с этим ВККСУ была вынуждена временно прекратить работу для проведения правоохранительными органами необходимых действий.
Во время осмотра помещения Комиссии следственно-оперативной группой, взрывотехнической и кинологической службой взрывчатых веществ не обнаружено.
После проверки ВККСУ возобновила работу в штатном режиме.
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